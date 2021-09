Bensheim. Die Bensheimer SPD setzt die Reihe ihrer Info-Stände im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September fort. Am Samstag (18.) sind die Sozialdemokraten von 9.30 Uhr bis 13 Uhr in der Fußgängerzone in Bensheim vor dem Haus Fleck sowie von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr beim Edeka-Markt Merz in der Wilhelmstraße in Auerbach präsent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Fragen stehen Ansprechpartner der Partei bereit. Die geltenden Hygienevorschriften werden beachtet, so die Sozialdemokraten. red