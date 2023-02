Info-Abend an der Karl-Kübel-Schule

Bensheim. Viele Schülerinnen und Schüler bekommen in dieser Woche ihre Halbjahreszeugnisse und fragen sich, wie es für sie nach dem Schuljahr weitergehen soll. Ob es die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine Ausbildung sein wird, hängt von den persönlichen Präferenzen ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für alle, die sich gerade in diesem schwierigen Entscheidungsprozess befinden, bietet die Karl-Kübel-Schule am Mittwoch (8.) einen Informationsabend im Multimax an – mit Information und Beratung für Schülerinnen, Schüler und Eltern in zwei Durchgängen, 18 Uhr Fachoberschule und Berufsfachschule, 19 Uhr Berufliches Gymnasium

An diesem Abend stellt die Schule ihre Bildungsgänge vor: Berufliches Gymnasium, Fachoberschule und Berufsfachschule. Gemeinsam ist allen Bildungsgängen der beruflichen Schulen, dass sie eine Kombination aus vertiefender Allgemeinbildung und berufsbezogener Qualifikation bieten.

Um 18 Uhr werden die Fachoberschule und die Berufsfachschule vorgestellt, um 19 Uhr dann das Berufliche Gymnasium. Interessierte Schüler und ihre Eltern können sich so ein umfassendes Bild vom Bildungsangebot der Schule machen. Jeweils im Anschluss können die Besucher ihre individuellen Fragen stellen. Ebenso können Sie mit den Abteilungsleitern Termine für eine persönliche Beratung vereinbaren.

Weitere Informationen zu Bildungsgängen, Fachrichtungen und Anmeldung finden Interessierte auf der Homepage der Schule: www.karlkuebelschule.de red