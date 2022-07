Inflation und Zinspolitik

Bensheim. Steigende Preise, Ressourcen-Knappheit und Inflation sind Themen, die uns besonders seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mehr denn je beschäftigen.

Auch an Jugendlichen geht dieses Thema, das in vielen Familien für Gesprächsstoff sorgt, nicht vorbei. Doch was bedeutet Inflation überhaupt, wie kann man sie bekämpfen und welche Rolle spielen dabei Zentralbanken, Zinsen und andere wirtschaftspolitische Instrumente? Oft bekommen junge Menschen darüber nur Bruchteile aus Nachrichten oder Gesprächen mit – wirklich einordnen, wie das komplizierte Wirtschaftssystem aufgebaut ist und wer dabei für was zuständig ist, können viele allerdings nicht.

Um den Schülerinnen einen geordneten Überblick über diese aktuelle Thematik zu geben, hat Professor Matthias Goeken von der Hochschule der Deutschen Bundesbank die Liebfrauenschule in Bensheim besucht und im Rahmen des Politik- und Wirtschafts-Unterrichts einen Vortrag über Inflationsbekämpfung, Zinspolitik und die Rolle der Zentralbanken gehalten. Im Kleinen angefangen ging er zunächst auf die Funktion von Geld im Allgemeinen ein und thematisierte anschließend anhand vieler anschaulicher Beispiele die aktuelle Problematik. Während des Vortrags konnten die Schülerinnen Fragen stellen und wurden aktiv eingebunden.

Entgegen der Erwartung einiger, einen langweiligen Vortrag zu hören, fiel das Feedback größtenteils positiv aus. Dank des lebhaften und interaktiven Auftretens des Referenten wurde die Thematik für die Schülerinnen interessant. Viele verstehen nun auch deutlich besser, worum sich die aktuelle wirtschaftliche Problematik dreht. red