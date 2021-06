Individuelle Begleitung im Schulalltag

Bensheim. Das neue Konzept von Active Learning kommt bei der Bensheimer Schülerschaft bereits gut an. „Personal Coaching“ nennt sich das neue Angebot und richtet sich an alle Bergsträßer Schülerinnen und Schüler, die eine besondere und kreative Nachhilfe erhalten möchten.

Neben der Wissensvermittlung in allen Haupt- und Nebenfächern, die durch junge und engagierte Coaches (Oberstufenschüler und Studierende) gewährleistet wird, steht vor allem die individuelle Begleitung und Beratung im schulischen Alltag im Vordergrund.

„Es geht nicht nur darum, dass ich von meinem Nachhilfe-Coach die Aufgaben erklärt bekomme, sondern vielmehr um die Rundumbetreuung. Wenn ich nach der Nachhilfestunde wieder alleine am Schreibtisch sitze und das Gelernte anwenden möchte, mir dennoch aber neue Fragen kommen, kann ich jederzeit meinen Coach kontaktieren und er erklärt es mir zeitnah – auch außerhalb der festen Termine. Dieser Service ist schon ziemlich gut und genau das, was ich mir als Schüler jahrelang gewünscht habe“, äußert sich der 16-jährige Luca.

„Es geht in Mathe bergauf“

Auch effektive Lernmethoden besprechen Coaches und Schüler gemeinsam. „Ich habe früher vor den Mathearbeiten immer super viel geübt und dann trotzdem schlechte Noten geschrieben“, erinnert sich die ebenfalls 16-jährige Lea. „Das Personal Coaching hat mir gezeigt, wie ich persönlich richtig lernen kann und welche Lernmethode mir liegt. Mittlerweile habe ich einen guten Weg gefunden und es geht in Mathe bergauf.“

Eine hohe Flexibilität bei der Anmeldung und der Terminwahl sowie die Kommunikation mit Lehrkräften zeichnen das umfangreiche und nachhaltige Konzept ebenso aus. „Ich kann die Termine so legen, wie es am besten in meinen Alltag passt. Zudem stehen die Coaches bei allen Fragen immer zur Verfügung. Es ist einfach mehr als nur eine Nachhilfe und wird daher immer beliebter“, erklärt die 18-jährige Diana.

Dass das Konzept ein Erfolgsmodell wird, zeigte sich schnell: In nur wenigen Monaten bildete sich ein professionelles und hochmotiviertes Coaching-Team, das stetig anwächst. „Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich bei uns wohl und die Coaches machen eine ausgezeichnete Arbeit“, lobt der Vorsitzende Hauke Lerchl. „Es ist schön zu sehen, dass so viele Schüler und Schülerinnen, Eltern aber auch Förderer auf dieses neue Konzept aufmerksam werden“, ergänzt der Vorsitzende weiter.

So wurde auch der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim auf das „Personal Coaching“ aufmerksam und bot, ohne zu zögern, seine Hilfe an. Dem Serviceclub – im Rahmen der Spendenübergabe vertreten durch den Präsidenten Bernd Koch und Berthold Mäurer – gefiel die soziale und demokratische Einstellung des Konzeptes, mit der nicht nur Wissen, sondern auch soziale Kompetenzen geschult und gefördert werden.

Aus diesem Grund hat sich der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim dazu entschlossen, den Verein Active Learning über einen Zeitraum von drei Jahren mit jährlich jeweils 2500 Euro nachhaltig zu unterstützen. Mit dem Geld sollen Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen unterstützt werden, die mithilfe einer Patenschaft kostenfrei am Personal Coaching teilnehmen können.

Einige der aktuellen Teilnehmer bedankten sich im Rahmen der Spendenübergabe an der Geschwister-Scholl-Schule stellvertretend für die vielen anderen Schüler und Schülerinnen aus der Region, die das Angebot bereits nutzen.

„Wir haben Glück, unsere Eltern können die Nachhilfe bezahlen. Es gibt aber auch Mitschüler, deren Eltern diese Möglichkeiten nicht haben, und genau dafür ist eine solche Spende doppelt wertvoll. Das demokratische Miteinander steht im Vordergrund und wir finden es toll, dass hier jeder mitmachen kann und somit auch ein bisschen mehr Bildungsgleichheit entsteht“, resümieren die Teilnehmer.

Neben sozial engagierten Serviceclubs und vielen Bürgern aus der Region sind bereits einige Bensheimer Schulen auf das neue Konzept aufmerksam geworden. So gehören mittlerweile Schüler aller Bensheimer Schulen zu Coaches und Teilnehmern.

Stellvertretend für den Zuspruch der Bensheimer Schulen nahm Thomas Stricker, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule, an der Spendenübergabe teil und lobt das wachsende und positive Miteinander. red