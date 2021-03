Wilmshausen. Mit einigem ehrenamtlichen Aufwand hatte sich im Herbst die Wählergemeinschaft Wilmshausen gegründet. Auf der gemeinsamen Liste für den Ortsbeirat finden sich acht Kandidaten, die das Ziel eint, gemeinsam für ihren Stadtteil das Beste zu erreichen (wir haben berichtet). Trotz Corona-Pandemie und damit eingeschränkten Möglichkeiten zur Werbung „hatte jeder Bürger auf allen Wegen die Chance, sich einzubringen“, erklärte Heiko Moritz. Flyer wurden gestaltet und verteilt, darüber hinaus wurden drei Plakate an verschiedenen Stellen im Ort platziert.

Soweit, so normal in Wahlkampfzeiten. Was die Wählergemeinschaft nun aber ärgert, ist, dass alle Plakate „mutwillig nach und nach abgerissen und entsorgt wurden“, so Moritz. Entsorgt heißt in diesem Fall: Von den Plakaten fehlt jede Spur, weder direkt am Standort noch in der Umgebung gab es Hinweise auf den Verbleib. Ein behördlicher Eingriff kann ausgeschlossen werden, die Genehmigung zum Aufhängen lag vor.

Die Plakate der Wählergemeinschaft Wilmshausen sind verschwunden. © oh

Die Wählergemeinschaft geht davon aus, dass gezielt ihre Plakate angegangen wurden, die Wahlwerbung anderer Parteien im Ort sei nicht betroffen. „Die hängen weiterhin an den Laternen“, bemerkt Heiko Moritz. Nach Gründen für solch sinnfreie Aktionen zu fahnden, ist oftmals müßig und gestaltet sich schwierig. Nach wie vor ist das Zerstören oder Verunstalten von Wahlplakaten kein Einzelfall – was es für die Betroffenen selbstredend nicht besser macht. In ihrem Engagement will sich die Wählergemeinschaft aber nicht bremsen lassen. Bei der Kommunalwahl am 14. März, bewerben sich der bisherige Ortsvorsteher Tobias Kindinger, seine Stellvertreterin Kerstin Müller, Heike Schäfer, Sebastian Wahlig, Ulrich Krauß, Heiko Moritz, Barbara Krauß und Margarete Kindinger um einen der sieben Sitze im Ortsbeirat. dr