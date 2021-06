In NS-Lagern zur Prostitution gezwungen

Bensheim. Schon mit dem ersten Abschnitt, den die Solinger Autorin Saga Grünwald liest, steigt sie mitten in das schwere Thema ein. Er beschreibt, wie die ahnungslosen Häftlingsfrauen in die Krankenstation des Konzentrationslagers gebracht werden, wo sie sich ausziehen und aufstellen müssen.

Dann werden sie von drei SS-Männern begutachtet, die nicht lange brauchen, um ihre Auswahl zu treffen. Doch erst bei der Ankunft im Häftlingsbordell erfahren die Frauen, was es mit dem Sonderkommando auf sich hat, für das sie ausgesucht worden sind. Von nun an müssen sie als Prostituierte arbeiten und als Prämie für besonders arbeitswillige Häftlinge herhalten.

Das Frauenbüro und die Bibliothek der Stadt Bensheim konnten die Autorin und Journalistin Saga Grünwald für eine Online-Lesung aus ihrem Buch „Zaunkönigin“ gewinnen. Saga Grünwald verfasste das Buch unter ihrem ehemaligen Künstlernamen Sandy Green und befasst sich darin eindrücklich mit der sexualisierten Gewalt während des Naziregimes.

Schicksale im Häftlingsbordell

„Zaunkönigin“ erzählt die fiktive, tragische Geschichte von Elfi, die stellvertretend für viele andere steht. Es geht um das Schicksal der Frauen, die in Arbeitslagern des NS-Regimes als Prämie für die Zwangsarbeiter zur Prostitution gezwungen wurden und nie darüber reden konnten.

Elfi, die durch Denunziation als „Asoziale“ in ein Arbeitslager interniert wurde, wird für die Sex-Zwangsarbeit selektiert und landet in einem Häftlingsbordell. Hier mussten die Frauen am Tag acht bis zehn Häftlinge „bedienen“, länger als 20 Minuten durfte es nicht dauern. Das Wachpersonal beobachtete sie durch Sehschlitze.

Die Autorin beschreibt schonungslos, was in den Bordellen geschah. Immer wieder taucht in dem Buch ein kleiner Vogel auf, der auf dem Lagerzaun sitzt und ein Liedchen trällert. Er symbolisiert die Freiheit, die die „Zaunköniginnen“ nie hatten, auch nicht, als sie längst befreit waren. Nach der Befreiung kehrt Elfi zwar zu ihrem Mann Benno zurück, doch die Rückkehr in ein normales Leben scheint der traumatisierten Frau verwehrt.

So ist auf der Grundlage von historischen Forschungen und Augenzeugenberichten mit „Zaunkönigin“ der wohl erste Roman entstanden, der sich mit dem Schicksal der zur Prostitution gezwungenen Frauen befasst. „Die Frauen waren lebenslang zum Schweigen verurteilt“, berichtete die Autorin bei der anschließenden Gesprächsrunde mit den Zuhörern. Dieses Buch bricht ein Tabuthema und gibt den Frauen eine Stimme.

Ein Euro pro verkauftem Buch spendet die Autorin an ein Projekt der Caritas, das Frauen unterstützt, die von Zwangsprostitution und Menschenhandel betroffen sind. „Die Zwangsprostitution existiert heute noch genauso“, erklärt Saga Grünwald, „nur findet sie nicht in Häftlingsbordellen, sondern in Privatwohnungen und illegalen Bordellen statt.“ Mir „Zaunkönigin“ möchte die Autorin deshalb nicht nur einen verdrängten Teil der deutschen Geschichte aufarbeiten, sondern auch die Auswirkungen sexualisierter Gewalt aufzeigen und die Leser sensibilisieren. red