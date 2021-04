Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Partnerstädte - In der ungarischen Stadt kennt die genaue Zahl der Corona-Infektionsfälle so gut wie niemand In Mohács steht das Leben praktisch still

Aus dem Rathaus in der ungarischen Partnerstadt Mohács dringen derzeit kaum Informationen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Wie viele Infizierte es in der Stadt gab oder gibt, ist nicht bekannt. © Rettig