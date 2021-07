In Fun-Balls über den Stadionrasen gekullert

Bensheim. Jetzt auch noch Aliens? Wer sich am Freitag der großen Wiese im Weiherhausstadion näherte, wunderte sich sicher über die großen seltsamen „Wesen“ die wie Kopffüßler aussahen und sich abwechselnd auf zwei Füßen über den Rasen bewegten oder mit eingezogen Beinen über den Rasen rollten. Des Rätsels Lösung waren Bensheimer Ferienspielkinder, die mit sogenannten Fun-Balls ihren Spaß hatten. Dabei schlüpften sie in große aufblasbare Bälle, um in Autoscooter-Manier Kollisionen mit den anderen Kindern zu suchen. Dabei war immer Simon Eller, der diese Fun Balls zur Verfügung stellte und für die nötige Sicherheit sorgte, aber auch selbst aktiv wurde, um die Kinder in ihren Fun-Balls über den Rasen zu kullern. Wenn es zu heiß her ging, wurde im Schatten abgekühlt und mit Eis neue Kraft getankt. tn/bild: Neu

