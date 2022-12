Bensheim. In ein Einfamilienhaus "Am Wiesengrund" in Bensheim sind am Dienstag (06.), zwischen 15 und 19.15 Uhr bislang Unbekannte eingebrochen. Die Täter brachen hierfür ein Fenster auf, wie die Polizei berichtet.

Im Haus erbeuteten sie anschließend Geld. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas in diesem Zusammenhang beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, erreicht die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.