In der Natur wieder Kraft tanken

Bensheim. Tankstelle Natur – ein Name, der neugierig macht und ahnen lässt, dass dort weder Benzin noch Diesel aus der Zapfsäule fließen, sondern Menschen an einem Platz in der Natur auf vielfältige Weise ihren Akku aufladen. Noch handelt es sich um ein Modellprojekt von Sandra Jakobi, für das die studierte Bauingenieurin und gelernte Natur- und Wildnispädagogin aus Schönberg derzeit in den Medien kräftig die Werbetrommel rührt und das sie mit Hilfe von Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) so schnell wie möglich in die Tat umsetzen möchte.

Die Mutter von zwei Kindern, Sohn Elias (14) und Tochter Lilli (11), nennt es ihr „Herzensprojekt“. Von 2012 bis 2013 ist Sandra mit Ehemann, den damals Sechs- und Dreijährigen samt Familienhund im Wohnmobil ein Jahr lang kreuz und quer durch Europa gereist. In den vergangenen Jahren hat sie mit Kinder- und Jugendgruppen die Natur erkundet, unter anderem eine Weile als Referentin im Naturschutzzentrum und freiberuflich auf einem Natur- und Erlebnishof in Klein-Bieberau gearbeitet und für die evangelische Gemeinde 2020 die viertägige Aktion „Kinder-Ferienkirche“ organisiert. Und dann kam Corona und nichts ging mehr.

Geblieben beziehungsweise gewachsen ist bei Sandra Jakobi die Liebe und enge Verbundenheit zur Natur. Auch deshalb hält sie an ihrer Vision von der Tankstelle Natur, an der sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kita-Gruppen und Schulklassen treffen, „um sich wieder mit sich und der Natur zu verbinden und durch Kurse in und von der Natur zu lernen“, an der Projekttage, Geburtstage oder Firmenevents stattfinden, fest: „Grundsätzlich ist die Tankstelle Natur für alle offen, die sich auf das Abenteuer Natur einlassen und einfach nur genießen wollen.“

Gemeinsames Kochen am Lagerfeuer, Pflanzenkunde, Orientierungsspiele, Kräuter- und Feuerkunde, Baumbestimmungen, Yoga, Schnitzen, Naturcoaching, Waldbaden, Trommelbau, Tierspurensuche und viele andere Kurse will sie dort schrittweise, aber dauerhaft anbieten. Zudem plant die Bensheimerin einen Garten zum Obst- und Gemüseanbau, Gesprächskreise, Schlafplätze wie Heulager, Hängematten, Zelte – und Esel zum Kuscheln und Pflegen. Mit den oftmals unterschätzen Grautieren will sie gemeinsame Wanderungen unternehmen und eine Therapie anbieten.

Geeignetes Grundstück gesucht

„Als Grundstock für unsere Tankstelle Natur suchen wir dringend ein Grundstück an der Bergstraße oder im vorderen Odenwald, das wir kaufen oder pachten können“, startet Sandra Jakobi ihren Aufruf unter dem Motto „Am Anfang war da nur eine Wiese“. Für die Umsetzung ihrer Idee hat sie am 13. Mai eine Crowdfunding-Aktion im Internet (www.startnext.com/tankstelle-natur) gestartet, an der sich Unterstützter mit einem Mindestbetrag von fünf Euro (nach oben sind keine Grenzen gesetzt) beteiligen und mit dazu beitragen können, die Tankstelle Natur mit ausreichend Lebenssprit zu versorgen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind knapp 1300 Euro eingegangen.

Am 16. Juli 2021 endet der Projektzeitraum. „Wenn wir bis dahin 10 000 Euro an Spenden erreicht haben, legen wir los. Erst dann werden die Beträge der Unterstützer von deren Konten abgebucht. Solange bleiben sie unangetastet“, verspricht Initiatorin, die trotz aller Ungewissheit in der Pandemie optimistisch bleibt und bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen auch eine Gruppe „Kindern machen“ auf Spendenbasis ins Leben rufen will: „Die Wartezeiten bei Kinderpsychologen sind enorm, und ein gemeinsamer Nachmittag in der Natur kann schon sehr viel helfen.“ gs

