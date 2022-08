Bensheim. „Ich habe so viel Gewalt erlebt, ich will mit Gewalt nichts mehr zu tun haben.“ Dies waren die Worte Cornelias auf die Frage, was sie tun würde, wenn sie den Mördern ihrer Familie gegenüberstünde.

Cornelia Paselli verstarb kurz vor ihrem 97. Geburtstag im April dieses Jahres. Sie war eine der letzten Überlebenden das Massakers in den Bergen bei Marzabotto in der Emilia-Romagna, Italien, wo SS-Soldaten Ende September 1944 mehr als 770 Zivilisten töteten und ganze Dörfer auslöschten. Nach dem Verbrechen blieb die Region unbewohnt.

Zehn Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 des Goethe-Gymnasiums Bensheim machten sich in der letzten Schulwoche auf, um die NS-Gräueltaten am Ort des Geschehens in Italien zu reflektieren. Das Projekt von Geschichtslehrer Stefan Mitze und Lehrerin Natalie Novakova (Politik, Ethik) ist von der Hessischen Staatskanzlei gefördert worden.

Zivilbevölkerung ermordet

Die Gruppe lebte fünf Tage in der „Friedensschule Monte Sole“, wo sie von Stiftungsmitarbeiterin Elena Bergonzini angeleitet wurde. In der Abgeschiedenheit des Apennin-Gebirges in der Nähe von Bologna arbeiteten die Jugendlichen daran, die Folgen dieser Geschehnisse für die Betroffenen, aber auch für die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland nachzuvollziehen, um über die Bedeutung der Vergangenheit für uns heute nachzudenken: Wie war und ist so etwas möglich? Wie kann der Monte Sole zur Gegenwart sprechen?

SS-Truppen hatten in der Endphase des Zweiten Weltkriegs den Auftrag gehabt, die Region von vermeintlichen Partisanen zu säubern. Dabei wurde die Zivilbevölkerung, nahezu ausschließlich Frauen, Kinder und alte Menschen, auf grausamste Art und Weise ermordet. Trotz dieser traumatisierenden Gewalterfahrungen widmete Cornelia ihr Leben zunehmend dem Gedenken an die Opfer, indem sie als Zeitzeugin für internationale Jugendgruppen zur Verfügung stand.

Dramatische Flucht

Die englischsprachigen Workshops auf dem Monte Sole beleuchteten deshalb nicht nur die Lebensumstände der früheren Bewohner der italienischen Bergregion sowie die historisch-politischen Hintergründe des Massakers, sondern ermöglichten den Schülern darüber hinaus, einzelne Schicksale der Menschen vor Ort auf eindrückliche Weise nachzuvollziehen. So etwa Cornelias dramatische Flucht: Die jungen Bensheimer standen an der Kirche, in welcher sie vergeblich Schutz gesucht hatte und sich versteckte, sie liefen den gleichen Weg im Wald, sie standen vor der Wand, an der Cornelias Mutter starb.

Mit Hilfe ihrer Erkenntnisse und Erfahrungen konzipierten die Zehntklässler zum Abschluss einen Workshop für 35 Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums, welche sich zeitgleich in Brisighella zu einer Bildungsreise mit sprachlich-kulturellem Schwerpunkt aufhielten und zu einem Tagesbesuch auf den Monte Sole kamen, um vor Ort von ihren Mitschülern zu lernen – ganz im Sinne des Mottos der Friedensschule: „Wenn man nicht will, dass sich die Vergangenheit wiederholt, reicht es nicht, sie zu rezitieren“. red