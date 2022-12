Die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) ist ein diakonischer, gemeinnütziger Träger der Behinderten-, Jugend- und Altenhilfe in Hessen und Rheinland-Pfalz und auch im Kreis Bergstraße vertreten. Stationäre Wohneinrichtungen bietet die NRD beispielsweise in Auerbach, Lampertheim, Pfungstadt und Zwingenberg an. Dazu kommt in Bensheim an der Volkerstraße ein Angebot für Betreutes Wohnen.

...