In Bensheim: Eine lyrische Reise nach Italien

Bensheim. Am Donnerstag, 11. November, 17 Uhr, wird zum fünften Mal zur Blauen Stunde bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein ins Café Glaubach eingeladen – diesmal zu einer literarischen Reise nach und durch Italien.

Mit Gedichten beginnend mit „Mignon“ von Goethe wird Berthold Mäurer eine ganze Reihe von deutschsprachigen Dichtern – Hermann Hesse, Peter Huchel, Conrad Ferdinand Meyer, Günter Eich, Ingeborg Bachmann und andere – vorstellen, die in ihren Gedichten ihre Sehnsucht nach diesem europäischen Nachbarland lyrisch dokumentierten. Eine Sehnsucht, die nicht nur den Dichtern, sondern den Deutschen überhaupt nachgesagt wird. Schon seit alten Zeiten zieht es die Deutschen zu allen Zeiten in den Süden. So schreibt Goethe in seiner „Italienischen Reise“: „ In diesen Gegenden muß man zum Künstler werden…. Man wird voller und voller und gezwungen etwas zu machen… und fühlt sich wie neu geboren.“ Der Eintritt zur Lesung am Donnerstag ist frei. red