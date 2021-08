In Auerbach noch zwei Kurkonzerte in diesem Jahr

Auerbach. In seiner jüngsten Sitzung hat der neue Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach mehrere weitreichende Entscheidungen getroffen. Zum einen gibt es in diesem Jahr noch zwei Kurkonzerte.

Das nächste Konzert findet in Verbindung mit Ehrungen langjähriger Mitglieder und der Vorstellung der Traditionsfiguren für die Auerbacher Schuppen-Kerb 2021 am 29. August unter dem Zeltdach am Kerweschuppen statt. Der „Rock’ n’ Roll Frühschoppen“ von 11 bis 14 Uhr wird musikalisch von der Band The Galazzos gestaltet.

Das zweite und letzte Kurkonzert findet am Sonntag, 12. September, von 11 bis 13 Uhr Corona-bedingt als Open-Air aus dem Musikpavillon im Kronepark statt. Bei Regen bietet das Bürgerhaus Schutz, allerdings nur für eine begrenzte Anzahl Besucher. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Musikverein Auerbach.

Die traditionelle Bilderausstellung im Nachgang zur Auerbacher Kerb fällt auch in diesem Jahr Corona zum Opfer. Für die Zukunft strebt man aber eine enge Kooperation mit der Stadtteildokumentation Auerbach an, um diese wichtige Aufgabe der Sicherung von Dokumenten und Bildmaterial auf Dauer zu erhalten.

Für das nächste Jahr sind wieder fünf Kurkonzerte von Mai bis September in der Planung. Ein Höhepunkt könnte eine Veranstaltung „50 Jahre Musikpavillon Kronepark“ werden, für die man sich die Einbeziehung aller Auerbacher Vereine vorstellen kann.

Auch die seit vier Jahren von Vorstandsmitglied Ralph Stühling organisierten und stets gut angenommenen Themenrundgänge erfahren ebenso eine Fortsetzung wie die Ausstellungen der Abteilung Kunst im Damenbau des Fürstenlagers. Auch die Attraktivität der Wochenend-Gastronomie auf dem Melibokus soll im Zusammenspiel von Pächter, Verein und Eigentümer Melibokusturmverein erhöht werden.

Auf Auerbacher Gemarkung findet man eine Reihe von Schutzhütten und Gedenkplätzen. So auch die Wilhelm-Hahn-Hütte am Fußweg zum Auerbacher Schloss. Ihr Zustand ist renovierungsbedürftig. Doch nicht nur für dieses Objekt will man initiativ werden. Daher strebt man an, für die Erhaltung weiterer Hütten und Plätze andere Vereine und Nutzer mit ins Boot zu holen.

Doch nicht nur für diesen Bereich sucht man hilfreiche Kontakte. In Vorbereitung sind informelle Gespräche mit dem Ortsbeirat sowie den Auerbacher Stadtverordneten, der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine und mit Bürgermeisterin Christine Klein.

Die nächste Vorstandssitzung des Kur- und Verkehrsvereins ist für den 5. Oktober terminiert. kn