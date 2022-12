Impulse zu Zeit und zum Barbaratag

Bensheim. „Zeit! Der Countdown läuft. Was hat Hospizarbeit mit Advent zu tun?“ Zu diesem Thema gestaltet der Hospizverein Bergstraße am heutigen Samstag (3.) um 18 Uhr einen Impuls im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders. Die Veranstaltung findet wegen der Baustelle vor den Seminarräumen am Wambolter Hof 3 statt.

Am Sonntag, 4. Dezember, feiert die Kirche den Gedenktag der Heiligen Barbara, die Anfang des 4. Jahrhunderts für ihren Glauben gestorben ist. Eine schöne Tradition ist es, an diesem Tag Zweige vom Kirschbaum oder anderen Frühblühern ins Zimmer zu holen und ins Wasser zu stellen, damit sie an Weihnachten blühen. Wie eine mutige, junge Frau den Brauch der Barbarazweige begründete, erzählt eine Legende und ist auch Thema des heutigen Adventskalendertürchens, das um 18 Uhr am Weltladen Bensheim am Wambolter Hof 7 geöffnet wird.

Die Flyer liegen unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information aus, sowie auf der Homepage des Pfarreienverbundst: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/ red