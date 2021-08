Impfen bei der „alten Dame“ in Bensheim

Bensheim. Schon seit 1995 ist die „Mobs“ im DRK und erledigt zuverlässig ihren Dienst. Diesen liebevollen Namen, der heute auch gerne noch durch „alte Dame“ ergänzt wird, hat die mobile Sanitätsstation von ihren DRK-Kameraden aus Bensheim bekommen.

Dabei handelt es sich um einen Sattelauflieger, der als Unfallhilfe- und Betreuungsstelle eingesetzt wird. Deshalb schätzen die Kameraden die Vielfalt der Möglichkeiten ihrer Mobs. Sie verfügt über zwei Räume, einen, der wie ein Rettungswagen auf Behandlungen ausgerichtet ist, und einen Raum zum Sitzen mit integrierter kleiner Küchenzeile. Zurzeit bereist das Fahrzeug das Kreisgebiet. Von Lampertheim bis zum Gorxheimer Teil ist sie als mobiles Impfzentrum unterwegs.

Das Bensheimer DRK unterstützt das Impfzentrum Bergstraße nach eigenem Bekunden sehr gerne mit ihrem nahezu einzigartigen Fahrzeug. Weil das Gespann mit Zugmaschine und Auflieger eine Länge von zwölf Metern hat, darf nur ein bestimmter Personenkreis die tonnenschwere „alte Dame“ fahren. Als ehrenamtliche Fahrer chauffieren Daniel Rentzsch, Martin Weicker und Michael Mostok das Bergsträßer Impfteam über die Bergsträßer Landstraßen zu ihren Einsatzorten und unterstützen so in ihrer Freizeit das Impfzentrum Bergstraße bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Mitglieder des Ortsvereins Bensheim unterstützen seit Beginn der Pandemie, zum Beispiel bei Testungen in Altersheimen und Schulen, den Kreis bei seinen Bemühungen, die Bevölkerung zu schützen. Besonders stolz sind sie dabei auf ihre Mobs, die nun noch einmal ihre Einsatztauglichkeit unter Beweis stellt.

Für die Zukunft ist eine neuere, modernere Sanitätsstation geplant. Bis zu deren Finanzierung tut die „alte Dame“ jedoch noch wertvolle Dienste im Zeichen der Menschlichkeit. Wer das DRK bei der Beschaffung der neuen Mobs unterstützen möchte, kann an das Bensheimer DRK spenden unter dem Kennwort „Mobs“, Sparkasse Bensheim, IBAN DE93 5095 0068 0001 001254. red

