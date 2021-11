Bensheim. Der Kreis Bergstraße bietet derzeit an verschiedenen Orten dezentrale Impfaktionen für alle Altersgruppen an. Am kommenden Dienstag, 30. November, ist von 11 bis 18 Uhr eine Impfaktion auf dem Beauner Platz in Bensheim geplant. Die Impfungen erfolgen jeweils mit dem Impfstoff der Firma Biontech.

Der Kreis weist darauf hin, dass möglicherweise „nicht bei jedem Termin unbedingt ausreichend Impfstoff vorhanden ist“. Zuletzt mussten solche Termine in anderen Kommunen zumeist früher abgebrochen werden, da die vorhandenen Impfdosen aufgebraucht waren.

Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt. Eine Drittimpfung kann nur durchgeführt werden, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, heißt es von Seiten des Kreises.

Je nach Nachfrage kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Weitere Informationen auf der Homepage des Kreises Bergstraße unter www.kreis-bergstrasse.de. red

