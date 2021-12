Impfaktion am 29. Dezember

Auerbach. Der Verein „Wir sind Bergstraße“ wird auch nach Weihnachten seine Impfaktionen fortsetzen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 29. Dezember, von 12 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark.

Wer sich mit Moderna impfen lassen will, muss sich nicht zwingend anmelden. Für die Biontech-Dosen ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, per Mail an die Adresse info@wirsindbergstrasse.de mit Name und Geburtsdatum. Der Verein arbeitet mit dem Arzt Dr. Tilmann Bert zusammen (weitere Ankündigung folgt). dr