Zell. Am Sonntag (24.) findet von 14 bis 16 Uhr – für Laien verständlich – ein Vortrag zum Thema Immunsystem und Impfungen statt. Unter anderem wird erklärt, wie das menschliche Immunsystem funktioniert und was das Besondere an den neuen Corona-Impfstoffen ist. Im Vergleich hierzu wird dargelegt, wie die bisher verwendeten Impfstoffe hergestellt und angewendet wurden und werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Dozentin fungiert Anke Spurzem. Sie war viele Jahre in der medizinischen Forschung an der Universität Heidelberg sowie im Max-Planck-Institut für Neurobiologie in München-Martinsried tätig. Aktuell fungiert sie als Leiterin des Forscherclubs der Kinder-Uni Darmstadt.

Die SKG Zell lädt hierzu in das Dorfgemeinschaftshaus in Zell ein. Im Anschluss an den Vortrag steht Anke Spurzem bei einer Tasse Kaffee für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Der Vortrag ist kostenlos, eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der SKG ist willkommen. Es gelten die Corona-üblichen 3 G-Regeln. Vorherige Anmeldung unter SKG-vortraege@web.de oder bei Anke Spurzem, Telefon 06251/ 939341. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2