Immer sonntags Mai-Andacht in Fehlheim

Fehlheim. Die Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus lädt an den Sonntagen, 8., 15. und 22. Mai jeweils um 18 Uhr, zur Maiandacht ein. Bei gutem Wetter gibt es anschließend gemütliche Begegnung mit Maibowle im Pfarrgarten.

Am Sonntag, 29. Mai, um 17 Uhr bitten die Gläubigen während der Bittprozession durch Felder und Wiesen um gutes Wetter, eine gute Ernte und Schutz vor Frost, Hagel und Unwetter. Wegkapellen und Wegkreuze dienen dabei als kleine Stationen, an denen Fürbitten gehalten werden.

Die Prozession beginnt und endet in der Pfarrkirche in Fehlheim. Alle sind zu den Andachten eingeladen, schreibt die Gemeinde in ihrer Ankündigung. red

