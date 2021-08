Immer mehr Waschbären in Hochstädten

Hochstädten. Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Hochstädten konnte Jagdvorsteher Bernhard Rettig die Jagdpächter Gerhard Jährling, Joachim Häberlein und Claus Rohde, die Jagdaufseher Norbert und Patrick Müller sowie vom Magistrat der Stadt Bensheim Hans Seibert begrüßen. 25 Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, sowie einige interessierte Gäste waren bei der Versammlung anwesend. Revierförster Dirk Ruis-Eckardt hatte sich entschuldigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Jahresbericht teilte Rettig unter anderem mit, dass keine Wildschäden an den Vorstand herangetragen wurden, diese wurden wie jedes Jahr zwischen den geschädigten Jagdgenossen und den Jagdpächtern auf direktem Weg geregelt. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern.

Der Waschbär-Bestand im Jagdrevier von Hochstädten nimmt stetig zu. © dpa

Weiter informierte Rettig über den Kauf eines aktuellen Jagdkatasters beim Amt für Bodenmanagement. Die Kosten dafür betrugen 450 Euro. Das aktuelle Jagdkataster liegt jetzt in digitaler Form vor und wurde mit dem alten Jagdkataster abgeglichen. Nicht bejagbare Flächen und Flächen, die vom Hessischen Forstamt selbst bejagt werden, wurden entsprechend berücksichtigt.

Drei Tiere mit Fuchsräude erlegt

Bei ihrer Information über das vergangene Jagdjahr teilten die Jagdpächter mit, dass 19 Wildschweine, elf Füchse – wovon drei mit der Fuchsräude befallen waren – drei Dachse und neun Rehe erlegt wurden. Weitere drei Rehe sind bei Wildunfällen auf der Straße zwischen Hochstädten und Balkhausen als Fallwild zu verzeichnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Reduzierung des Wildtierbestandes ist wichtig, um Wildschäden in Grenzen zu halten und eine Ausbreitung von Krankheitserregern, wie Fuchsräude, Tollwut oder Schweinepest zu verhindern, zumal einige Erreger auch für den Menschen gefährlich sind. Der Waschbär-Bestand im Jagdrevier nimmt ständig zu, was auch durch Klagen von Anwohnern in Randgebieten bestätigt wurde. Aufgrund der ausgedehnten Schonzeiten und dem bevorzugten Aufenthalt in der Nähe von Wohnbebauungen konnten keine Waschbären erlegt werden.

Nach dem Bericht des Rechners und der Kassenprüfer, die eine ordentliche und solide Kassenführung bescheinigten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Versammlung hat beschlossen, dem Kindergarten Hochstädten einen Betrag von 200 Euro zur Verfügung zu stellen. Weitere Beträge wurden für die Freiwillige Feuerwehr, den Förderverein und die Senioren zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand hatte schon im Vorfeld einen entsprechenden Nachtrag zum Jagdpachtvertrag über die Aufnahme eines dritten Jagdpächters bei der Unteren Jagdbehörde gestellt. Dieser Erweiterung des bestehenden Jagdpachtvertrages hat die Behörde entsprochen. Zustande gekommen war dieser Kontakt durch Verbindungen der Jagdpächter. Nachdem sich der neue Jagdpächter Claus Rohde kurz vorgestellt hat, haben die Jagdgenossen wie vom Vorstand vorgeschlagen mit drei Enthaltungen für die Aufnahme in den bestehenden Jagdpachtvertrag gestimmt.

Datenschutzbeauftragter gewählt

Nach Einführung der neuen personenbezogenen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 hat der Vorstand bei seiner letzten Vorstandssitzung Helmut Reppin aus Auerbach als Datenschutzbeauftragten gewählt. Er übernimmt diese Aufgabe ehrenamtlich. Dafür hat sich der Jagdvorsteher herzlich bedankt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Damit werden jetzt auch bei der Jagdgenossenschaft Hochstädten die Vorgaben der DSGVO eingehalten. Geplant ist ein jährliches Treffen im Rahmen einer Vorstandssitzung, um über die korrekte Anwendung zu sprechen. Die Jagdgenossen wurden an Hand einiger Beispiele über verschiedene Aspekte der Verordnung informiert. jä