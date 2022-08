Immer mehr Menschen brauchen Hilfe

Bensheim. „Unser Haus steht 24 Stunden am Tag offen.“ Mit diesen Worten begrüßte Tobias Lauer, Leiter des Diakonischen Werkes Bergstraße, die SPD-Fraktion im Zentrum der Wohnungslosenhilfe am Weidenring in Bensheim. Zusammen mit Bereichsleiterin Alexandra Weißhaar führte er die Kommunalpolitiker zunächst durch die Einrichtung, die eine der ganz wenigen in Hessen ist, die verschiedene Hilfeformen unter einem Dach zusammenführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tagestreff mit angeschlossener Fachberatung ist Anlaufstelle für Menschen ohne festen Wohnsitz und für Menschen, die von Wohnungsnot oder drohendem Wohnungsverlust betroffen sind. Hier gibt es Möglichkeiten zum Kochen, Waschen und Duschen, Angebote zur Gesundheitsvorsorge, eine Kleiderkammer und vieles mehr.

Fallzahlen steigen kontinuierlich

Bei der Fachberatung war in den letzten Jahren, wie in allen Feldern der Wohnungsnotfallhilfe, ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, von 632 im Jahr 2019, über 680 in 2020 auf 727 im vergangenen Jahr. Im Zentrum erhalten Menschen ohne festen Wohnsitz ihre SGB II-Sozialleistungen als Tagessätze, die pandemiebedingt wöchentlich ausgezahlt werden.

Mehr zum Thema Kommunalpolitik SPD beim Diakonischen Werk Mehr erfahren Wohnen Baugenehmigungen gesunken - IG BAU spricht von Alarmsignal Mehr erfahren

Das Haus verfügt aktuell über 14 Übernachtungsplätze. Ein weiteres Zimmer steht für Frauen oder Paare zur Verfügung, rund 20 Prozent der Klientel ist weiblich. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 138 Personen eine Übernachtungsmöglichkeit in Anspruch genommen. Eine im Vergleich zu den Vorjahren geringere Zahl, da aufgrund der Pandemie die gesetzliche Bestimmung, nach der sich Menschen ohne festen Wohnsitz nur 90 Tage im Jahr am selben Ort aufhalten dürfen, ausgesetzt wurde und es demnach weniger Fluktuation gab. Gleichzeitig stieg jedoch die Anzahl an Übernachtungen.

Bezahlbarer Wohnraum fehlt

Die stationäre Wiedereingliederung verfüge über 14 Plätze, so Lauer. Die Auslastung lag hier im Jahr 2021 bei nahezu 100 Prozent. Ergänzt wird das Wohnangebot in kleinen Apartments mit einer Beschäftigung, die Tagesstruktur gibt und die Menschen an den Arbeitsmarkt heranführt. Das Arbeitsprojekt übernimmt beispielsweise die Landpflege auf dem Gelände des Weiherhausstadions sowie für weitere kommunale Grünflächen.

Auch in den ambulanten Wohnhilfen in Bensheim steigt der Hilfe- und Beratungsbedarf kontinuierlich. Besonders zu beobachten ist dies im Streetwork. Während die Anzahl der jährlichen Straßenkontakte mit 2200 bis 2400 in den letzten fünf Jahren gleichbleibend hoch ist, hat sich die Zahl der Beratungen von 860 auf 1075 um rund 25 Prozent erhöht.

Ein großes Problem sei die Tatsache, dass in den letzten Jahren immer mehr Wohnungen aus der Preisbindung für Sozialwohnungen herausfielen. Die prekäre Situation verschärfe sich aktuell durch die steigenden Nebenkosten für Energie, so die beiden Fachleute.

Da es kaum bezahlbaren Wohnraum gebe, würden positive Entwicklungen der Menschen ausgebremst, so Lauer. Sie verbleiben beispielsweise länger als nötig im Wohnheim und blockieren damit den Platz für Nachrücker.

Kritisch setzte sich die SPD-Fraktion mit der Unterversorgung im Bereich des sozialen Wohnungsbaus im Kreis Bergstraße auseinander. In den vergangenen Jahren sei es versäumt worden, die Situation spürbar zu entschärfen.

In der öffentlichen Wahrnehmung stelle sich die Dimension nicht so prekär dar, wie sie eigentlich sei, schlug Lauer in die gleiche Kerbe. „Wir sehen in der Wohnungsnotfallhilfe letztlich nur die Spitze des Eisberges der sich verschärfenden Wohnraumsituation“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Schluss bedankte sich Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser bei Alexandra Weißhaar und Tobias Lauer für den informativen Meinungsaustausch und sagte der Einrichtung die Unterstützung im Rahmen der Möglichkeiten zu. red