Immer donnerstags „Offenes Parktheater“

Bensheim. Einblicke hinter die Kulissen eines Theaterbetriebs bekommen oder sich bei einer Tasse Kaffee der Kunst widmen: Immer donnerstags ist dies von 9 bis 16 Uhr im Parktheater Bensheim möglich. Dann finden interessierte Besucherinnen und Besucher im kulturellen Ambiente des „Offenen Parktheaters“ einen gemütlichen Ort, beim Kaffeegenuss (auf Spendenbasis) ein Buch oder die Zeitung zu lesen.

Wer das Lieblingsbuch daheim vergessen hat, dem verspricht ein geplantes Bücherregal mit aussortiertem Lesestoff der Stadtbibliothek beste literarische Unterhaltung. Und an der Theaterkasse können ganz nebenbei Tickets für die städtische Spielzeit erworben werden. Ein Besuch der wechselnden Ausstellungen im Gertrud-Eysoldt-Foyer war bisher nur während der Veranstaltungen möglich. Nun bietet das „Offene Parktheater“ die Gelegenheit, diese in aller Ruhe auch außerhalb der Veranstaltungen zu besichtigen.

Das Team der Stadtkultur plant für die Zukunft zudem weitere spannende Formate und Aktionen mit anderen Kultur-Institutionen der Stadt, um den Aufenthalt am Donnerstag noch attraktiver zu gestalten. Besonders spannend sind die Führungen durch das Haus, die in regelmäßigen Abständen angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bensheim. Zusammen mit den Veranstaltungsmeistern schauen Theaterliebhaber hinter die Kulissen des Kulturbetriebs – unter Umständen ist der Einblick in den Aufbau einer Produktion möglich.

Die Führungen dauern zwischen ein bis zwei Stunden und sind auf zehn Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung im Vorfeld per Mail an parktheater@bensheim.de mit dem Betreff „Theaterführung“ erforderlich. Die nächsten Führungen finden am 9. Februar um 10 und um 14.30 Uhr statt.

Weitere Informationen zum „Offenen Parktheater“ in Bensheim und alle Termine unter: www.stadtkultur-bensheim.de/parktheater. Einblicke gibt es zudem auf dem neuen Instagram-Account parktheater_bensheim. ps