Im Steinbruch Vermisstensuche geübt

Bensheim. „Wahnsinn“, ist die Tagesbilanz von Claudia Reinheimer für die erste eigene Trümmerprüfung des Ortsvereins des DRK Bensheim mit seiner Rettungshundestaffel. Mit drei von insgesamt fünf Prüfungsteams nahm sich die Bensheimerin für den Prüfungstag am meisten vor und war mit Recht stolz auf ihre drei Border Collies.

Sie zeigten sich den Herausforderungen einer solchen Prüfung vollauf gewachsen. Ausbildungsanwärterin Kirstin Young führte zwar nur einen Hund, dessen Name war aber Programm für den ganzen Tag. „Lucky“, der Border Collie-Labrador-Mix arbeitete freudig und überzeugte das Prüferteam durch seine positive Ausstrahlung.

Die Prüfung begann mit der Gehorsamsprüfung, die er gut meisterte. Auch über Fassbrücke, Leiter, Wippe und durch den Tunnel ging der Rüde sicher und mit viel Temperament. Damit war die Grundlage zur Fahrt zum Granitwerk der Firma Röhrig gelegt. Dort fand dann die eigentliche Suche nach vermissten Personen statt. Ähnlich gut verlief die Prüfung auf dem Hundeplatz des SGV Einhausen auch für Claudia Reinheimer und ihre Border Collies Aoife, Angus und Nola. Sie zeigten durchweg eine freudige Arbeit in den Gehorsamsübungen und nahmen die Kommandos sicher an und waren ebenso bei der Gerätearbeit überzeugend.

Nur wenige Gelände verfügbar

Da Trümmerprüfungen aufgrund des Mangels an Geländen weniger häufig stattfinden, war auch ein DRK-Team aus dem Rhein-Sieg-Kreis angereist. Anja Opdenberg und ihre Schäferhund-Mischlingshündin Lucy bestanden die Prüfung ebenso mit guten und sehr guten Leistungen.

In Hessen prüfen durchweg Prüfer aus anderen Bundesländern, um deren Unabhängigkeit in ihren Entscheidungen zu sichern. Die beiden Prüfer reisten eigens aus Bayern an, Bessie Wilhelm aus Regensburg und Frank Singer aus München. Frank Singer ließ zunächst seine erfahrene, mehrfach geprüfte Hündin das Trümmergelände absuchen und hob den hohen Schwierigkeitsgrad des Steinbruchs hervor.

Das Prüferteam lobte die vielfältigen Möglichkeiten des Geländes und unterstrich, dass die Hundestaffel froh sein könne, ein solches Gelände zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Staffelleiter und selbst Hundeführer Gerd Thiemann freute sich über die Zufriedenheit des Prüferteams mit den Gegebenheiten vor Ort und betonte, dass die Firma Röhrig die Staffel in ihrer Arbeit voll unterstütze.

Die „Königsdisziplin“ Trümmersuche“ bestanden alle fünf Teams. „Das Training hat sich gelohnt. Wir wurden für den Einsatz belohnt und auch Lucky spürt heute, dass er Außergewöhnliches geleistet hat“, zog Kirstin Young überglücklich ein Fazit der Prüfung. Ausbilderin Claudia Reinheimer war am Ende des Tages sehr müde und ebenso überglücklich, die große Herausforderung gleich mit drei Hunden erfolgreich bestanden zu haben.

„Der Tag war lange und sehr heiß. Besonders auf Trümmern ist die Leistung der Hunde nicht hoch genug einzuschätzen“, so die Prüfungsleiterin Judith Grön, die auf alle Teams unendlich stolz war und aus dem Lächeln nicht mehr herauskam. Großes Lob zollten sie und das Prüferteam der gesamten Staffel, die die aufwendige Organisation im Hintergrund übernommen hatte und für die Durchführung der Prüfung sehr viel Energie aufbrachte.

„Wir sind ein gutes Team, das hat dieser Tag deutlich gemacht. Es wurde Hand in Hand gearbeitet, jeder hat vollen Einsatz gezeigt, insbesondere die Versteckpersonen, die in dunklen felsigen Löchern auf das befreiende Bellen der Rettungshunde warteten“, so Staffelleiter Gerd Thiemann, der positiv in die Zukunft schaut. Mit sieben Flächen- und fünf Trümmerteams und vielen guten Hunden in Ausbildung ist die Staffel gut aufgestellt. red