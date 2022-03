Im Speyrer Dom musiziert

Fehlheim. Nach dem Corona-Lockdown haben sich die Aktiven des Katholischen Kirchenmusikvereins Fehlheim (KKMV) mit dem traditionellen Probenwochenende intensiv auf die anstehende Konzertreihe vorbereitet. Vom 11. bis 13. März wurde in der Jugendherberge Speyer in zahlreichen Register- und Tuttiproben an den zur Aufführung vorgesehenen Musikarrangements gearbeitet.

Für das Festjahr zum 50-jährigen Vereinsjubiläum plant der KKMV unter der musikalischen Leitung von Ralph Dinu-Biringer mehrere Konzerte. Neben der Auftaktveranstaltung am 22. Mai im Auerbacher Fürstenlager, sind Konzerte im Kronepark und im Parktheater vorgesehen, ehe das Jubiläumsjahr mit zwei Kirchenkonzerten im Herbst seinen Abschluss finden wird.

„Die Probenarbeit schreitet gut voran und alle sind hochmotiviert“, so der erste Vorsitzende Harald Friedrich, und deshalb blieb neben dem konzentrierten Üben auch Zeit für einen Besuch des Doms. Während der Domführung lud das vierköpfige Posaunenregister (Markus Stafflinger, Moritz Lang, Florian und Harald Friedrich) zu einer musikalischen Andacht ein. Von der gekonnten Darbietung sowie der überwältigenden Akustik in der Krypta, waren selbst erfahrene Musiker und Musikerinnen zutiefst ergriffen.

Unterstützung für das Ahrtal

Mit dem eigens von Jörg Lang arrangierten „Von guten Mächten“ wurde nicht nur der aktuellen Geschehnisse, sondern auch den Musikvereinen aus dem Ahrtal gedacht, denen bei der letztjährigen Flutkatastrophe Noten und Instrumente zerstört worden waren und die der KKMV Fehlheim im Januar mit einer Spende über 500 Euro (der Erlös aus dem Weihnachtsliederspielen) unterstützt hatte. red