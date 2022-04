Im Sommer 1978 mit dem VW Bulli durch ganz Spanien und wieder zurück

Bensheim. „Vielen Dank für Ihre tolle Idee“, schreibt der Bensheimer Michael Hüllmann in seiner Antwort auf den BA-Leseraufruf rund um das Jubiläum 75 Jahre VW Bulli. „Ich erinnere mich gerne zurück an unsere VW-Bulli-Tour im Sommer 1978, unmittelbar nach unserem Abitur in Meppen/Emsland.“ Sechs junge Männer machten sich mit einem dunkelroten Bulli auf den Weg in Richtung Süden.

„Wir hatten auf unserer Rundreise durch Spanien entlang der gesamten Küste bis nach Gibraltar und zurück über Madrid keine Reifenpanne und auch sonst keinerlei Aussetzer von unserem T2“, erinnert sich der Bensheimer. Der Wagen sei damals unmittelbar vor der Tour für 5000 Mark von zwei Vätern gekauft und nach der Tour – ebenfalls für 5000 Mark – wieder an privat weiterverkauft worden – „welch ein Glück! Wir hatten viel Spaß und pflegen die besten Erinnerungen daran“, denkt Michael Hüllmann gern an die Bulli-Tour zurück. red/Bilder: Hüllmann

