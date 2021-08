Im Seniorenbeirat mitarbeiten

Bensheim. Im Herbst 2021 stehen Neuwahlen für den Kommunalen Seniorenbeirat bevor. Ab sofort werden Bürger und Bürgerinnen für dieses Gremium gesucht.

Bensheim hat die Interessen der älteren Mitbürger im Blick, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Interessensvertretung der in der Seniorenarbeit tätigen Institutionen und Gruppen besteht seit 35 Jahren, der Kommunale Seniorenbeirat seit 25 Jahren.

Demografischer Wandel

Die Mitwirkung der älteren Einwohner hat in Bensheim vor allem auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels an Bedeutung gewonnen. Umso wichtiger ist es, dass bei kommunalpolitischen Entscheidungen zur Lebensqualität in der Stadt auch die Bedürfnisse und Bedarfe der Bevölkerungsgruppe berücksichtigt werden, die künftig mehr als ein Drittel der Bürgerschaft ausmacht.

Parteipolitisch neutral

Dieses Mitwirkungsrecht wird in Bensheim vom Kommunalen Seniorenbeirat ausgeübt, der aus Vertretern der Delegiertenversammlung gebildet wird. Die Delegierten werden von den jeweiligen Institutionen, Gruppen und Verbänden der örtlichen Seniorenarbeit entsendet.

Seit 2016 unterstützen unabhängig zwei Mitbürger das Gremium, die nicht zu einer der Gruppen oder Organisationen gehören, aber Interesse haben, im Kommunalen Seniorenbeirat mitzuarbeiten und das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Der Seniorenbeirat ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden und wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Mitarbeit erfolgt ehrenamtlich, für die Teilnahme an den Sitzungen wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Interessierte Bürger, die sich im Kommunalen Seniorenbeirat engagieren und die sozialen, kulturellen und sonstigen spezifischen Interessen der älteren Bensheimer wahrnehmen möchten, können sich bei Andrea Schumacher vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine, schriftlich für eine Mitarbeit bewerben. Kontakt per E-Mail unter senioren@bensheim.de oder telefonisch unter Telefonnummer 06251/78699160.

Interessenten sollten sich bis 24. September melden, da am 14. Oktober die Delegiertenversammlung in ihrer Sitzung im Kolpinghaus den neuen Kommunalen Seniorenbeirat wählen wird.

Vorsitzende des Gremiums ist Gudrun Frehse, die Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Bensheim. ps