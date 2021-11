Im Rollstuhl Radtouren unternehmen

Bensheim. Geht es heute in die Weinberge oder zum Kirchberg? Oder doch lieber in die Stadt zum Marktplatz? Diese Frage wird künftig so manch eine Bewohnerin und manch einen Bewohner des Caritasheims St. Elisabeth beschäftigen.

Das neue „Memo-Moto“ – ein kombinierter Hometrainer mit visuellem Anreiz – macht es möglich, sich völlig unabhängig vom Wetter zu bewegen, für die eigene Fitness zu sorgen und die kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Und zwar vom Wohnbereich oder vom Bett aus und sogar im Rollstuhl. Jeweils durchschnittlich sieben Kilometer lang sind die 28 Routen.

Gedächtnis und Bewegung

Ermöglicht wurde die Anschaffung des „Memo-Moto“ durch einen Zuschuss der „Glückspirale“ in Höhe von rund 8500 Euro. Sabrina Bortoli-Mora von Lotto-Hessen überreichte Heimleiterin Ulrike Schaider jetzt den Scheck.

Unter den ersten Heimbewohnerinnen, die den Bewegungstrainer ausprobierten, waren Anni Schäfer und Monika Treffert, beide 86 Jahre alt. Wie der Name verrät, verknüpft das „Memo-Moto“ das Gedächtnis (Memo) mit der Bewegung (Moto). Ein Bewegungssensor wird jeweils an Armen oder Beinen angebracht und zeigt auf einem Bildschirm reale Fahrradtouren. Allerdings nur, solange sich die Seniorinnen und Senioren bewegen. Im Stand-by-Modus sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Fotografien von verschiedenen Ansichten von Bensheim und Umgebung gezeigt werden.

Weitere „Ausflüge“ zum Kloster Lorsch, in die Scheuergasse nach Zwingenberg und zum Auerbacher Schloss sollen demnächst hinzu kommen. „Regelmäßige Bewegung ist die Grundlage für ein gesundes Leben“, erläutert Heimleiterin Ulrike Schaider die Beweggründe für die Neuanschaffung. Gerade für ältere Menschen sei es wichtig, sich zu bewegen, um die Mobilität zu erhalten und Kraft und Ausdauer zu steigern. Der neuartige Bewegungstrainer weckt gleichzeitig Erinnerungen und stimuliert die Kognition „und wir können die Außenwelt in unser Haus holen.“ Die Filmaufnahmen sind so gestaltet, dass sie die Bewohner an vertraute Orte führen, die sie oftmals nicht mehr besuchen können. Die Bensheimer Routen, die Erinnerungen an frühere Zeiten wecken sollen, werden in Zusammenarbeit mit der Stadt im nächsten Frühjahr abgedreht, „denn in den letzten Wochen stand dafür die Sonne zu tief.“ Derzeit sind die Seniorinnen und Senioren virtuell in der Region Frankfurt, Gießen, Taunus, Bingen und Umgebung unterwegs.

Vertraute Orte

Auch wer beweglich zu stark eingeschränkt ist, um sich mit dem „Memo-Moto“ zu bewegen, kann von dem Gerät profitieren. In Zusammenarbeit mit dem Bensheimer Stadtarchiv, mit Angehörigen der Bewohner und ehrenamtlich engagierten Menschen im Quartier wird auf dem Bildschirm im Stand-by-Modus ein Video mit Fotos aus den 50er bis 80er Jahren erstellt. Zusätzlich ist im „Memo-Moto“ eine Liederbox mit vertrauten Schlagern und Volksliedern integriert, die gemeinsam gesungen werden können und insbesondere demenzkranken Menschen zugute kommen.

„Allein im vergangenen Jahr kamen mehr als 150 Millionen Euro aus Lotteriemitteln von Lotto-Hessen gemeinnützigen Organisationen zugute. Neben sozialen Einrichtungen profitierten auch Projekte aus den Bereichen Denkmalpflege, Kultur, Sport und Umwelt“, betonte Sabrina Bortoli-Mora in Bensheim.