Auerbach. Auch wenn das Wetter es wieder einmal nicht so gut mit den Wanderinnen des Odenwaldklubs (OWK) Auerbach gemeint hat, hat es doch Spaß gemacht, wieder einmal zum Borstein im Felsenmeer zu laufen, wo in der mollig warmen Gaststube des Waldgasthauses der Hunger gestillt werden konnte. Nach dem Fototermin an der imposanten Felsformation Borstein aus Odenwald-Quarzit, machte sich die Wandergruppe auf den Rückweg nach Auerbach. red/Bild: OWK

