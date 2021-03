Bensheim. Wie sieht die endgültige Sitzverteilung in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung aus? Am Montag gab es darauf noch keine abschließende Antwort – im Rathaus wurde noch ausgezählt. Vermutlich wird das vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl deshalb erst am heutigen Dienstag vorliegen.

Bis dahin haben die Trendzahlen von Sonntagabend bestand. Demnach liegt – wie berichtet – die CDU mit 31,9 Prozent in Führung, gefolgt von den Grünen mit 25,5 Prozent. Die SPD kam auf 16,9 Prozent, die FDP auf knapp 9, BfB auf 6,7 Prozent, die FWG landete bei 5,5 und die AfD bei 4,4 Prozent. Die Werte dürften sich noch ändern, wenn alle Stimmzettel ausgewertet sind. Die Wahlbeteiligung lag bei 49 Prozent.

Mit der Auszählung für die Stadtverordnetenversammlung ist es aber nicht getan. Die Rathausmitarbeiter müssen sich außerdem die Wahlzettel für den Kreistag, die Ortsbeiräte und den Ausländerbeirat vornehmen.

Auch heute ist deshalb die Erreichbarkeit der Verwaltung eingeschränkt. dr