Bensheim. Im Rathaus herrscht Raumnot. Das geht zumindest aus einer aktuellen Verwaltungsvorlage für die Stadtverordnetenversammlung hervor. Demnach arbeiten zum Teil mehr Mitarbeiter in einem Büro, als es nach der Arbeitsstättenverordnung zulässig ist.

Eigentlich bräuchte es laut einer Erhebung der Verwaltung deshalb 36 neue Arbeitsplätze, um die Situation zu entzerren und auf Neueinstellungen reagieren zu können. Denen könne man zurzeit keinen adäquaten Arbeitsplatz einrichten. Zudem fehlt es im ehemaligen Konvikt an einer Umkleide mit Duschen, kleinen Besprechungsräumen oder einer Werkstatt für die Hausmeister sowie Lagerkapazitäten.

Das klingt nicht nur nach einem Großprojekt, das ist auch eines. Vor allem, weil gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass in den nächsten Jahren eine Vollmodernisierung des Rathauses notwendig wird und die EDV, überspitzt formuliert, in der IT-Steinzeit festhängt.

Sofort Handlungsbedarf

Weil aber in den Teams Stadtplanung und Gebäudemanagement zwei Stellen in den nächsten Monaten besetzt werden, besteht aus Sicht des Magistrats nicht nur mittelfristig, sondern sofort Handlungsbedarf. Deshalb sollen in direkter Nachbarschaft des Rathauses, in der Kirchbergstraße 25, zusätzliche Räume angemietet werden. Dort könnten auf zwei Stockwerken verteilt neun bis zwölf Arbeitsplätze eingerichtet werden, einschließlich eines möglichen Besprechungszimmers.

Mietbeginn wäre im Frühjahr, der Vertrag soll über fünf Jahre mit dem Eigentümer des Gebäudes geschlossen werden. Kostenpunkt: 40 340 Euro Miete jährlich, die Summe beinhaltet zwei Stellplätze im Freien sowie vier Tiefgaragenplätze und Ausgaben für Multifunktionsgeräte (Drucker, Fax). Einmalig müssten 86 800 Euro für Möblierung, IT und den Umzug an sich investiert werden.

Sollte die Stadtverordnetenversammlung zustimmen, könnte das Vorhaben umgesetzt werden. Mit Blick auf den Haushalt habe man sich im Magistrat für diese kleinere Lösung entschieden. Besichtigt wurde darüber hinaus auch das Gebäude der Kreishandwerkerschaft in der Werner-von-Siemens-Straße. Dort steht das dritte Obergeschoss leer, in das 22 bis 24 Arbeitsplätze passen würden – allerdings würde sich die Miete auf 79 100 Euro jährlich belaufen, plus einmalige Kosten in Höhe von 168 000 Euro.

In der digitalen Zusammenkunft des Haupt- und Finanzausschusses wurde die angestrebte Anmietung durchaus kontrovers besprochen. Doris Sterzelmaier (GLB) wollte zunächst wissen, ob man einen solchen Mietvertrag überhaupt unterschreiben könne, wenn es keinen genehmigten Haushalt gibt. Sie befürchtete einen Widerspruch mit der Hessischen Gemeindeordnung, sollte die Vorlage beschlossen werden.

Bürgermeisterin Christine Klein bestätigte, dass man das Projekt umsetzen kann trotz einer vorläufigen Haushaltsführung, „weil es zur Fortführung der Verwaltungsgeschäfte notwendig ist“. Wenn man keine zusätzlichen Räume anmiete, hätten die Beschäftigten keinen Arbeitsplatz. Die beiden Stellen, die besetzt werden, sind nicht neu, sondern im Stellplan bereits vorhanden.

Jascha Hausmann (FDP) wollte wissen, ob das Anmieten von Büroflächen in Zeiten wie diesen nicht ein Anachronismus sei. „Aufgrund veränderter Arbeitsmodell – sei es nun mobiles Arbeiten oder Homeoffice – ist das vielleicht nicht mehr notwendig.“ Das setze sich auch nach der Pandemie sicherlich fort. Er können sich viele Bereiche im Rathaus vorstellen, die man von zu Hause erledigen könne. Sollte man nicht grundsätzlich überlegen, wie man das umsetzen könne – statt weitere Räume anzumieten, fragte Hausmann.

Nicht alle ins Homeoffice

Dass man darüber nachdenken kann, wollte die Bürgermeisterin gar nicht in Abrede stellen. Allerdings habe man im Rathaus mit der Digitalisierung erst angefangen. „Es ist ganz schwierig, wir können nicht alle Arbeitsplätze ins Homeoffice verlegen.“ Andererseits sei es jetzt schon so, dass es ohne Neueinstellungen schon sehr beengt im Rathaus sei. Dennoch habe man eine Variante gewählt, die zeitlich begrenzt ist.

„Wir arbeiten hier im Rathaus auf sehr altem Stand. Solange wir nicht richtig viel Geld in die Hand nehmen, müssen wir viele Arbeitsplätze vorhalten“, betonte sie mit Blick auf die EDV-Ausstattung. Die Beschäftigten würden unter erschwerten Bedingungen ihrer Arbeit nachgehen. Zu Hause habe sie einen weitaus besseren Computerarbeitsplatz als im Rathaus. IT-Abstürze seien dort an der Tagesordnung.

Fünf Jahre seien aber keine Kurzperspektive, merkte Hausmann wiederum an. Er habe in den vergangenen Monaten gesehen, wie schnell Unternehmen und teilweise an wenigen Stellen die öffentliche Verwaltung in der Lage waren, Konzepte umzustellen und Neues aufzusetzen. „Wir reden nicht von Peanuts, was die Kosten angeht“, verwies er auf die Kirchbergstraße 25. Für den Betrag könne man einige Leute vollausstatten für die Arbeit zu Hause.

Markus Woißyk (CDU) hatte zunächst nach eigenem Bekunden ebenfalls Schwierigkeiten mit dem Umzug und den Kosten. Es gebe aber so viele Facetten, die es bei einer rechtlich korrekten Einrichtung von Homeoffice zu bedenken sind. Da seien fünf Jahre kein kurzer Zeitraum.

„Spaß haben wir an einer solchen Vorlage trotzdem nicht. Der Zeitgeist sagt einem ja, dass so etwas gehen muss. Aber es geht auch nur dann, wenn ein digitaler Hintergrund, stabile Netze und gute Ausstattung verfügbar sind“, so Woißyk. Das könne man nicht auf die Anschaffung von Notebook und Monitor reduzieren. Die Situation im Rathaus sei noch nicht so weit, dass man von heute auf morgen digitalisieren könne. Die Weichen müssten aber dringend gestellt werden.

Für Doris Sterzelmaier sei die Not erkennbar. Trotzdem sei es ärgerlich, dass man so viel Geld in die Hand nehmen muss und keine Alternative hätte. Für einigen Jahren hätte man doch viele tausende Euro für den Serverraum und neue Software ausgegeben. „Damit müsste es doch eigentlich gut sein erstmal. Wir haben so viel ausgegeben und trotzdem beklagen sie sich, dass der Sachstand immer noch nicht gut ist. Das ist wie ein Fass ohne Boden“, so die GLB-Fraktionschefin. Man hätte gerne mehr Information, was denn gebraucht werde. Man habe doch schon viel gekauft und bezahlt.

Christine Klein erinnerte Doris Sterzelmaier daran, dass der Serverraum vor zehn Jahren erneuert wurde. „Wir wissen alle, wie schnell sich Soft- und Hardware verändern. Mit den gefühlt gerade angeschafften Computern kann man nichts mehr anfangen, weil die Kapazitäten nicht stimmen. Damit kämpfen wir zurzeit.“

Der Ausschuss stimmte schließlich mehrheitlich für die Anmietung, lediglich die FDP votierte dagegen, die GLB enthielt sich.