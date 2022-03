Im Parktheater triumphiert die Liebe

Bensheim. Das nächste Konzert der Kunstfreunde Bensheim am Samstag (2.), 20 Uhr, im Parktheater steht ganz im Zeichen einer großen unerfüllten Liebe. Neben Musik rückt Literatur in den Mittelpunkt dieses ganz besonderen Abends, zu dem der Kammermusikverein neben den Musikern Ulf Schneider (Violine) und Stephan Imorde (Klavier) die bekannte Schauspielerin Martina Gedeck begrüßen darf.

Sie wird „Das Lied der triumphierenden Liebe“ des Schriftstellers Iwan Turgenjew (1818-1883) rezitieren. In seiner späten Novelle verarbeitet er seine große Liebe zur Sängerin und Komponistin Pauline Viardot Garcia, die mit ihren Kompositionen zur eigentlichen Entdeckung dieses Abends wird. Daneben sind Werke von Fauré, Chausson und Paul Viardot zu hören.

Geboren in München, in Berlin lebend und dort auch an der Hochschule der Künste ausgebildet, gehört Martina Gedeck zu den international erfolgreichen, gefeierten Schauspielerinnen unserer Zeit. In mehr als 80 Kino- und TV-Produktionen hat sie bisher mitgewirkt, stets mit nachhaltigem Erfolg.

Im Vorfeld des Konzerts laden die Kunstfreunde um 19 Uhr wieder zu einer Einführung mit dem Musik-Experten Hans Hachmann ins Foyer des Parktheaters ein.

Für die Veranstaltung gelten die 3G-Regel sowie Maskenpflicht während des Aufenthalts im Parktheater.

Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. red

