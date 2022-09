Im Niederbayrischen Wald unterwegs

Bensheim. Samstags in der Früh starteten die Wanderfreunde Bensheim, unter der Führung von Hermann und Kerima Zubrod, zu ihrer alljährlichen Wanderfahrt. Zur Mittagszeit wurde die Brauerei Winkler in Velburg-Lengenfeld angesteuert. Gegen Abend erreichten die Wanderfreunde Bensheim ihr Ziel im Niederbayrischen Wald.

Am Sonntag wurde im Naturschutzgebiet Filsengtal der Fils entlang nach Schönerting gewandert, während die Nichtwanderer nach Freinberg zum Restaurant „Passaublick“ fuhren. Ein Ausflugsziel hoch über dem Donautal, welches einen grandiosen Blick über das Passauer Land bietet.

Am nächsten Tag fuhren alle nach Röhrnbach. Im Hof des Michlbauers standen schon Planwagen mit Pferdegespann parat, die mit der Gruppe übers Land fuhren. Wieder auf dem Hof angekommen, wurde eine Brotzeit serviert, zu der Michlbauer mit seinem Enkel, mit Akkordeon und Gesang, für Unterhaltung sorgten.

Es wurde eine Wanderung um den Dreiburgensee angeboten, während die Nichtwanderer Schärding, die Barockstadt am Inn, besuchten. Am letzten Tag wurde die Gruppe von einem Brauerei-Schiff in Schärding erwartet. Ihnen wurde erklärt, wie Bier gebraut wird. Dabei durften einige Hand anlegen, beim Mahlen oder dem langen Rühren. Für das leibliche Wohl wurden ein Brotzeit-Büfett und natürlich Bier serviert.

Auf der Heimfahrt wurde im mittelalterlichen Herzogenaurach eine Mittagspause eingelegt. Am Abend kamen die Wanderfreunde wohlbehalten in Bensheim an. red/Bild: Verein