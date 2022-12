Im neuen Leben in Bensheim ankommen

Bensheim. Bürgermeisterin Christine Klein, Vorsitzende des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Bensheim, und Vorsitzender des Vorstandes Markus Loser überreichten am Montag Thomas Stricker, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim, und Katharina Mitgau, Koordinatorin des DaZ-Bereichs (Deutsch als Zweitsprache), einen Förderbescheid über 750 Euro: Unterstützt wird mit dem Geld anteilig das Projekt „Ankommen im Kreis Bergstraße“ des gemeinnützigen Sozialunternehmens „Zukunftsbaukasten“. Das Projekt unterstützt neu eingewanderte Schüler im Kreis Bergstraße beim Ankommen im schulischen und sozialen Umfeld. In wöchentlich stattfindenden Projekteinheiten am Nachmittag lernen die Kinder und Jugendlichen ihr neues schulisches und soziales Umfeld kennen.

Sie verstehen, wie der Schulalltag funktioniert, erkunden den Sozialraum und erfahren, wo sie außerhalb der Schule Anlaufstellen für Freizeitgestaltung und Lernunterstützung finden. Gleichzeitig verbessern sie ihre Deutschkenntnisse und stärken ihr Selbstbewusstsein, um so ihren eigenen Bildungsweg gehen und eine aktive Rolle in der Gesellschaft einnehmen zu können.

Die Unterstützung der Bürgerstiftung Bensheim fließt für das Schuljahr 2022/23 einerseits in Lernmaterialien und andererseits in die Finanzierung von Ausflügen, um das Projekt an der Geschwister-Scholl-Schule noch spezifischer an die individuellen Bedarfe der Gesamtschule anzupassen. ps