Bensheim. Wie in jedem Jahr in der Adventszeit sind Senioren aus der katholischen Sankt Laurentiusgemeinde zur besinnlichen Adventsfeier am Donnerstag, 8. Dezember, im Pfarrzentrum, Tannenbergstraße 23 herzlich eingeladen, die Möglichkeit zu nutzen, um bei aller Hektik und Stress in der Vorweihnachtszeit ein wenig innezuhalten sowie einige Augenblicke der Ruhe für die persönliche Vorbereitung auf Weihnachten zu finden.

Die Adventsfeier beginnt um 15 Uhr und endet um 17.30 Uhr im vorweihnachtlichen geschmückten Pfarrzentrum von Sankt Laurentius.

In der Ankündigung heißt es: „Wir wollen diesen Nachmittag festlich an einem schön gedeckten Kaffeetisch, mit einem Kuchenbuffet und Glühwein, mit Singen von schönen alten Liedern und Beiträgen zum Advent angehen, um uns auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus einzustimmen. Traditionell wird uns auch wieder der Nikolaus mit einem besinnlichen Vortrag besuchen und die Senioren mit kleinen Geschenken erfreuen. Die Adventsfeier steht in diesem Jahr unter dem Thema ,Im Licht der Laterne’, die mit Geschichten aus längst vergangener Zeit, von Mut, Heldentum und von Liebe erzählen.“

Bei Laternenlicht und Kerzenschein werden die Gäste der adventlichen Feier ein paar schöne, gemütliche und besinnliche Stunden in feierlicher Runde verbringen, teilt die Organisatorin Carola Unrath mit ihrem Vorbereitungsteam vom ökumenischen Seniorentreff der Laurentiusgemeinde mit.

Da die Raumverhältnisse begrenzt sind, ist eine Anmeldung bei Gerlinde Netsch (Telefon 06251/62518) notwendig. Freiwilliges Tragen einer Maske bis zum Sitzplatz ist erwünscht. red