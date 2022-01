„Im Interesse der Auerbacher“

Auerbach. „Mit der Ablehnung des städtischen Haushaltes im Ortsbeirat Auerbach habe ich die Interessen der Auerbacherinnen und Auerbacher vertreten. Im Haushaltsplan, der zur Abstimmung stand, waren auch massive Steuererhöhungen bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer enthalten. Trotz der Steuererhöhungen gab es ein hohes Defizit im Haushalt“, betont die stellvertretende Ortsvorsteherin Barbara Ottofrickenstein-Ripper, die die BfB im Ortsbeirat Auerbach vertritt.

Sie reagiert damit auf eine Pressemitteilung des SPD-Ortsbezirks Auerbach/Hochstädten, in der unter anderem die Ablehnung des Haushalts durch die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim im Ortsbeirat thematisiert wurde. Diese Steuererhöhungen habe die SPD noch ein halbes Jahr vorher im Koalitionsvertrag mit der CDU und der FDP definitiv ausgeschlossen.

Die Anhebung beider Steuerarten sei ein „verheerendes Signal in Bezug auf die Glaubwürdigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Firmen, auch in Auerbach, gewesen“, so die BfB-Vertreterin. Deshalb habe es nur wenig Zustimmung im Ortsbeirat Auerbach für den Haushaltsplan der Stadt Bensheim gegeben. „Die Vorlagen für das Feuerwehrfahrzeug und die Sanierung der Saarstraße werde ich selbstverständlich unterstützen“, erklärte Barabara Ottofrickenstein-Ripper abschließend. red