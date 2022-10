Im Herbst das Fürstenlager erkunden

Auerbach. Mit drei Führungen der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen können Besucher Ende Oktober den Staatspark Fürstenlager in seinen herbstlichen Farben entdecken.

Am Samstag, 22. Oktober, geht es ab 14 Uhr mit der Brotbackführung zwei Stunden querbeet durch das Fürstenlager. Vom Dorf aus verläuft die Führung entlang der Zedernwiese zur Pappelallee und weiter über den Altarberg. Nach weitläufigen Ausblicken auf der Bastion werden die Teilnehmer die Herrenwiese hinunter in den Küchenbau geführt. Eine Verköstigung mit hessischen Spezialitäten schließt sich an. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Person.

Am Sonntag, 23. Oktober, startet um 15 Uhr ein Parkrundgang zum Dorf und Südhang des Staatsparks. Die Besucher erhalten Einblicke in die Geschichte des Fürstenlagers, während sie ausgehend vom Dorf die Zedernwiese, den Altarberg, den Freundschaftsaltar, die Eierwiese, die Bastion und zuletzt den Monopteros (unser Bild) passieren.

Am Samstag, 29. Oktober, findet um 15 Uhr der Parkrundgang zu Dorf und Herrenwiese statt. Dieser führt auf einer auch für Senioren gut geeigneten Route durch das Dorf und über Herrenwiese und Monopteros zur Bastion, wo sich eine schöne Aussicht in den Odenwald und die Rheinebene bietet.

Die Parkrundgänge dauern 90 Minuten und kosten sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung zu allen Veranstaltungen muss bis jeweils zum Freitag vor der Führung um 12 Uhr per E-Mail an fuerstenlager@schloesser-hessen.com oder unter Telefon 06251/9346-0 erfolgen. red/Bild: Michael Leukel