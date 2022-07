Im Gespräch mit dem Kultusminister

Auerbach. Ende 2020 hat Hessen die „Digitale Doppelstunde mit dem Kultusminister“ ins Leben gerufen – ein Veranstaltungsformat, bei dem sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus ganz Hessen mit dem Minister per Videokonferenz zusammenschalten können.

Bei dem Format geht es vor allem um den Austausch zu Fragen des Schulalltags und um Wünsche und Anregungen für Verbesserungen im Schulbetrieb. Die virtuelle Doppelstunde führte Kultusminister Prof. Alexander Lorz jetzt an die Schillerschule Bensheim. „Ich freue mich, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler für Hessens Schulpolitik interessieren“, erklärte der Minister.

Hitzefrei und Nachhaltigkeit

Für die Veranstaltung hatten sich rund 25 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 per Videokonferenz in das Büro des Ministers zugeschaltet. Dabei ging es neben der Digitalisierung der Schulen unter anderem auch um Themen wie Nachhaltigkeit, Hitzefrei und den persönlichen Werdegang des Ministers. „Es beeindruckt mich immer wieder, wie gut informiert junge Menschen über aktuelle Herausforderungen bei uns und in der gesamten Welt sind. Das zeigt, dass ihnen die Gestaltung unseres künftigen gesellschaftlichen Zusammenlebens am Herzen liegt. Ich danke der Schillerschule sehr für das Gespräch und das wichtige Feedback, das ich heute erhalten habe“, teilte der Kultusminister im Anschluss mit. red