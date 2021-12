IKK in Bensheim bittet um Terminabsprache

Bensheim. Ein Besuch im Service-Center der IKK classic in Bensheim, Werner-von-Siemens-Straße 30, ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur mit einer Terminvereinbarung möglich. Damit möchte die IKK unnötige Wartezeiten vermeiden und die Ansteckungsgefahr für alle so gering wie möglich halten, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Termin kann per Telefon (06251/58390) oder online unter www.ikk-classic.de vereinbart werden. Es gilt die 3G-Regelung, die IKK bittet Besucherinnen und Besucher, an entsprechende Nachweise zu denken. Weiterhin stehen alle anderen Kommunikationswege wie Telefon, E-Mail und Post zur Verfügung. red