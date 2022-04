Ifok übernimmt Agentur

Bensheim. Die Cadmus-Gruppe, die deutsche Muttergesellschaft der Ifok GmbH, übernimmt die Hamburger Kommunikationsberatung RaikeSchwertner. „Mit dem neuen Standort in Hamburg stärkt Ifok seinen Wachstumskurs in den Themen Nachhaltigkeit, Energie, Mobilität und Infrastruktur. Ifok erweitert mit der Übernahme das Angebot rund um PR, digitale Produkte, virtuelle und hybride Dialogformate sowie Bewegtbild“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bensheimer Beratungsunternehmens.

Mit dem Kundenportfolio von RaikeSchwertner stärke Ifok außerdem den Zugang in die Privatwirtschaft und die Positionierung im Markt der integrierten Kommunikationsagenturen. Die RaikeSchwertner GmbH werde auf Ifok verschmolzen. Zukünftig werden über 80 der rund 260 Ifok-Mitarbeiter im wachstumsstarken Bereich Kommunikation und Kampagnen arbeiten. Das Team reihe sich damit unter den 20 größten Kommunikationsagenturen in Deutschland ein.

Beide Unternehmen verbindet bereits eine langjährige Kooperation in zahlreichen Projekten. „Dank der neuen Konstellation haben wir unsere Position innerhalb des Beratungsmarktes weiter gestärkt. Wir sind traditionell stark im öffentlichen Sektor. Mit RaikeSchwertner intensivieren wir zusätzlich unsere Marktzugänge in die Privatwirtschaft”, so Henning Banthien, Sprecher der Geschäftsführung bei Ifok.

Yvette Richter (Bild), Mitglied der Ifok-Geschäftsleitung, verantwortet seit 2017 den stetig wachsenden Geschäftsbereich Kommunikation & Kampagnen bei Ifok. Zukünftig wird sie das Team gemeinsam mit Alexander Schwertner (Bild) führen, der ebenfalls als Mitglied der Geschäftsleitung bei Ifok tätig sein wird.

Wolfgang Raike, Gründer und Geschäftsführer von RaikeSchwertner, scheidet aus dem operativen Geschäft aus. Er bleibt Ifok als Trusted Partner verbunden und bringt seine Expertise als Berater ein. Die laufenden Kundenverträge von RaikeSchwertner würden durch Ifok in gewohnter Qualität und mit gleichbleibenden Projektteams fortgeführt, heißt es weiter. red/Bilder: Ifok