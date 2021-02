Bensheim. Die Bürgerinitiative „Tempo 30 Friedhofstraße“ hat sich nach der Sitzung des Ortsbeirats Mitte über ihren Sprecher Michael Sassen mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

„Wir sind ja gerne zu Gast im Ortsbeirat Mitte. Schon fast familiär dort. Es ist toll, dass es dieses Gremium des direkten Bürgerkontaktes gibt. Was nicht so toll ist, ist die Tatsache, dass die Anliegen der Bürger zwar eifrig zu Protokoll genommen werden, dann aber nichts passiert“, so Sassen. Am 27. Januar 2020, also vor mehr als 12 Monaten sei man das erste Mal mit dem Anliegen vorstellig geworden. Und nach intensiver Diskussion habe es der Ortsbeirat genauso wie die BI gesehen: Auf die Friedhofstraße mit ihren 500 Anliegern gehöre Tempo 30. „So wurde es ohne Gegenstimme verabschiedet.“

Ebenso wurden weitere essenzielle Verbesserungsvorschläge wie Spiegel an Ein- und Ausfahrten, Findlinge gegen Gehwegparken oder Fahrradschutzstreifen „beflissentlich notiert“. Doch passiert sei bei all den Punkten exakt nichts. Im Gegenteil: Ein Antrag diesbezüglich in der Stadtverordnetenversammlung, bekanntlich dem höchsten Entscheidungsgremium der Stadt, wurde am 25. Juni 2020 abgelehnt – mit genau den Stimmen von SPD, CDU und FDP, die vorher im Ortsbeirat noch dafür gestimmt hatten.

„Eine solche Wendehals-Politik ist mir als Bürger nicht zu vermitteln. Ein solches Abstimmungsverhalten schadet der Demokratie mehr, als es AfD, Pegida und Querdenker jemals könnten. Ein solches Politikverständnis beflügelt die Politikverdrossenheit nur noch weiter. Wir haben jetzt schon in Bensheim eine historisch niedrige Wahlbeteiligung deutlich unter 50 Prozent“, schreibt Sassen. Das heißt, dass sich die Mehrheit der Menschen schon von der Politik abgewandt habe und durch ihr Fernbleiben von der Wahlurne den aktuellen politischen Akteuren ihre Legitimation entziehe.

Hier müsse sich dringend etwas ändern und „es fängt mit jedem einzelnen Abgeordneten auf der kleinsten politischen Ebene an“. Auch als Lokalpolitiker müsse man Rückgrat zeigen und zu seinem Wort stehen. Die Menschen hätten keine Lust mehr, in der Zeitung zu lesen, dass dies teurer werde als zugesagt oder jenes nicht umgesetzt werde, obwohl versprochen. Die Bürger Bensheims hätten ein Recht darauf, kompetent, ehrlich und gradlinig regiert zu werden. Denn schließlich sind sie es, die diese Stadt mit ihrer Arbeitsleistung, mit ihrem Engagement und ihren Steuern tragen, betont Sassen.

„Ich habe für mich die Konsequenz gezogen und kann nur jeden ermutigen, es auch zu tun: Sich zu engagieren, damit die Dinge besser werden. Denn wie wusste Erich Kästner schon: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, bemerkt BI-Sprecher Sassen abschließend. red