Ideen für den Klimaschutz

Bensheim. Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen umfassende politische Entscheidungen getroffen werden, die auch für die Bürger Veränderungen mit sich bringen. Viele Initiativen und Klima-Aktionen zeigen tagtäglich, dass wir der Erderwärmung nicht hilflos ausgeliefert sind.

„Jeder einzelne kann etwas dazu beitragen, den Klimawandel abzumildern. Deshalb möchten wir auf den Ideenwettbewerb ‚Klimaschutz nebenan’ aufmerksam machen. Gesucht werden die besten Vorschläge und Einfälle, wie Klimaschutz in der eigenen Nachbarschaft gestaltet werden kann,“ erläutert Adil Oyan. Der Umweltdezernent möchte möglichst viele Menschen zur Teilnahme am Wettbewerb der Stiftung „nebenan.de motivieren – mit dem Ziel, dass auf diesem Weg viele gute Ideen zum lokalen Klimaschutz generiert und in der Öffentlichkeit bekannt werden. Das Besondere: Die eingereichten Ideen müssen noch nicht umgesetzt sein. Die beliebtesten und prämierten Vorschläge erhalten ein Startkapital, um das Vorhaben zu verwirklichen.

Interessierte können noch bis zum 15. Mai auf www.klimaschutz-nebenan.de Ideen einreichen. ps

