Ideen für das Hochstädter Haus

Hochstädten. Ausstellungen, Konzerte, Tastings, Theateraufführungen und Vorträge – das wünschen sich die Hochstädter laut einer Umfrage des Fördervereins per Handzettel und Newsletter in allen Haushalten für ihr Hochstädter Haus. Nora Kress, Neumitglied im Vereinsvorstand, stellte das Ergebnis in der jüngsten Hauptversammlung den Mitgliedern vor. Ja, und frische Backwaren – die es ja bereits jeweils am Wochenende bekanntlich gibt – zählen ebenfalls zu den Favoriten.

Der Wünschekatalog gab aber noch mehr her. Gesucht werden beispielsweise neue Ideen für das Hochstädter TV unter dem Motto „Von Hochstädten für Hochstädten“. Gaby Dierig und Daniel Schmitt hingegen könnten sich die Gründung einer eigenen Theatergruppe vorstellen – wenn es denn genügend Interessenten gibt.

Als Chance für Hochstädten den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern und „zu zeigen, was in uns steckt“, bezeichnete Anette Reil-Held, neue erste stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, die Großveranstaltung „Tour de Montana“ am 25. Juni in Zusammenarbeit mit der Gruppe Bensheim der Tour der Hoffnung. Der Erlös des Radevents kommt zum Großteil krebskranken Kindern zugute, aber „auch wir profitieren finanziell“.

Gemeinsam mit dem Dorfcafe, so Reil-Held, und zahlreichen Ehrenamtlichen werde man „die Aufgabe als Gastgeber stemmen. Wir haben den Ehrgeiz, das stärkste Team bei der Tour de Montana zu bilden.“ Auf der kleinen Runde mit 20 Kilometer-Fahrstrecke müsse dies möglich sein. gs