Hundehaufen unter dem Mammutbaum

Bensheim. Der Mammutbaum am Amtsgericht in der Wilhelmstraße zählt zu den Naturdenkmälern im Stadtgebiet. Allerdings entwickelt sich das Gehölz immer mehr zu einem Mahnmal für den Klimawandel. Der grüne Gigant leidet an Astdürre, ausgelöst durch einen Schlauchpilz, der von der Klimaerwärmung profitiert und in Hitzeperioden mit hoher Luftfeuchtigkeit gute Infektionsbedingungen vorfindet (wir haben berichtet). Folglich hat der Baum, salopp gesagt, schon länger nicht mehr alle Zacken in der Krone.

Bei Sturm kam es nach Auskunft aus dem Rathaus und von KMB-Geschäftsführer Frank Daum immer wieder zu Astbruch – was Folgen für die Bank und den Mülleimer unter dem Geäst hatte. Die wurden „aus Gründen der Verkehrssicherheit“ entfernt. Das wiederum fiel der einen oder anderen Bensheimerin auf, und zwar nicht nur, weil die schattige Sitzgelegenheit fehlt, sondern sich im Gebüsch der kleinen Grünanlage an schlechten Tagen die Hundekotbeutel stapeln.

Kein Ersatz geplant

Wobei ein demontierter Abfallkorb grundsätzlich kein Anlass ist, die eingetüteten Hinterlassenschaften der Vierbeiner in der Natur zu entsorgen. Aber das nur am Rande. Auf Nachfrage teilten Rathaus und KMB weiterhin mit, dass es sich um eine Fläche des Kreises handelt. Insofern sei es nicht die Aufgabe der Stadt Bensheim, Bänke und Mülleimer auf „kreiseigenen Liegenschaften“ aufzustellen und zu unterhalten. Von daher sei auch kein Ersatz durch den Bauhof geplant.

Sprich: Die – aus Bensheimer Sicht – Enklave des Landratsamtes in Heppenheim fällt nicht unter die hiesige Territorialverwaltung und kann damit ignoriert werden. Gut zu wissen. Folglich werden „auch die Hundekotbeutel nicht vom Bauhof aus der Grünanlage entfernt, da es keine Anlage der Stadt ist“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die Männer und Frauen, die täglich für eine saubere Innenstadt sorgen und oft genug den nicht ordnungsgemäß entsorgten Wohlstandsmüll einsammeln müssen, sind erst wieder jenseits der Grenze auf Bensheimer Gemarkung in der Wilhelmstraße zuständig. Ob deshalb der Kreis aber eigene Müllwerker entsendet, darf bezweifelt werden.

Appell an die Vernunft

Man sollte das Ganze aber nicht zu hoch hängen. Sollte die Vernunft über den schnellen Hundekotbeutel-Wurfarm siegen, bräuchte es niemanden, der die verpackten Häufchen ihrer eigentlichen Bestimmung zuführt. Viel größere Sorgen sollte man sich ohnehin um den Mammutbaum machen. Dessen Pilzbefall und die damit verbundene Schwächung des Gesamtsystems stellen ein viel gravierenderes Problem dar, dessen Lösung eines Tages hoffentlich nicht die Motorsäge ist.