„Hunde sind unerwünscht“

Bensheim. „In Bensheim sind Hunde unerwünscht“, kommentiert Vogt-Saggau (BfB) die angeordnete Leinenpflicht für Hunde. Vier Monate, vom 1. März bis zum 30. Juni, dürften Hunde in der Brut- und Setzzeit nicht rennen, spielen, toben und soziale Kontakte mit anderen Hunden aufnehmen, denn das alles sei mit Leine nicht möglich.

„Diese Vorgabe lässt sich nicht mit einer artgerechten Haltung von Hunden vereinbaren – was letztendlich auch die physische und psychische Gesundheit der Hunde negativ beeinflusst,“ folgert Vogt-Saggau. Das wisse jeder Hundebesitzer.

Es gebe natürlich von der Verwaltung Angebote, wo der Hund in Bensheim frei laufen kann. Im BA war eine Stellungnahme aus dem Rathaus zu lesen: „Keine Leinenpflicht gelte laut Verordnung an allen öffentlichen Straßen“. Weiter ist zu lesen, dass der Rundweg um den Badesee für die Hunde ohne Leine zur Verfügung steht.

„Ist der Verwaltung bewusst, dass dies sehr gefährliche Angebote sind? Ist der Verwaltung bekannt, dass die Entfernung zur Autobahn an der Westseite des Rundwegs teils weniger als fünf Meter sind?,“ fragt Ulrike Vogt-Saggau.

Dies sei nicht nur eine Gefahr für die Hunde – vor allem auch für die Autofahrer könne es fatale Folgen haben, wenn ein Hund beim Toben und Spielen letztlich auf die Straße gerät.

In Bensheim gibt es viele Hundebesitzer, die zusammen pro Jahr über 200 000 Euro an Hundesteuer in den Haushalt einzahlen. Es ist keine zweckgebundene Steuer – „aber es wäre nur fair, wenn ein kleiner Teil hiervon an die Hundebesitzer zurückfließt“, heißt es in der Pressemitteilung der BfB.

Wenn es in anderen Städten möglich ist, eine Fläche für eine eingezäunte Hundespielwiese zu finden, sollte es auch in Bensheim möglich sein, denn für andere Zwecke würden immer wieder Flächen gefunden. „Wir werden uns mit diesem Beschluss der Verwaltung nicht zufrieden geben und werden nach Lösungen suchen“, so Vogt-Saggau abschließend. red