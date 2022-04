Es wurde viel gelacht, auf humorvolle Art gelernt, gemeinsam gegessen, Erfahrungen ausgetauscht und am Ende des Tages sogar noch gesungen. Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem stationären und ambulanten Pflegebereich haben dies alles beim besonderen Workshop „Humor in der Pflege“ erlebt, den der Caritasverband Darmstadt anlässlich seines 100-jährigen Bestehens in Kooperation mit der

...