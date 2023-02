Hubschrauber auf A5 im Einsatz

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Bensheim und Heppenheim sind im Kreis Bergstraße zwei Menschen, darunter ein Kind, schwer verletzt worden. Am Samstagmittag sei es zum Unfall zwischen einem Auto und einem Pannenfahrzeug gekommen, teilte die Polizei mit. Der 55-jährige Autofahrer sei aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei er auf das Pannenfahrzeug geprallt, das auf dem Standstreifen stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in verschiedene Kliniken. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Die A5 Richtung Süden war am Samstag zeitweise vollgesperrt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Bensheim abgeleitet. Es kam dabei zu einem längeren Rückstau. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt sei ein Gutachter zur Klärung des Unfallgeschehen hinzugezogen gezogen worden, so die Ermittlungsbehörden. dpa/sal

Fahrzeugwrack nach dem schweren Crash bei Bensheim. © René Priebe