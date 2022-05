Hospiz-Verein Bergstraße: Angebote für Trauernde in Bensheim

Bensheim. Auch im Mai lädt der Hospiz-Verein Bergstraße Trauernde wieder zur Begegnung ein. Beim monatlichen Wandern gemeinsam mit anderen einen Weg durch die Trauer zu finden, ist auf einer drei- bis vierstündigen Tour mit Start am stationären Hospiz möglich. Treffpunkt ist am 28. Mai um 10 Uhr.

Begegnung mit Menschen in ähnlichen Situationen bietet auch das Frühstück für Trauernde am 19. Mai im stationären Hospiz, Kalkgasse 13 in Bensheim. Beginn ist um 9 Uhr, Ende um 11 Uhr. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Während beim Wandern ein Impfschutz ausreicht, ist beim Frühstück aufgrund des Veranstaltungsortes auch die Vorlage eines negativen Tests notwendig.

Anmeldungen und weitere Informationen unter Hospiz-Verein, Telefon 06251/989450, verein@hospiz-bergstrasse.de sowie auf der Website www.hospiz-bergstrasse.de. red

