Die Corona-Pandemie hat den Aktiven in den Einrichtungen des Hospiz Bergstraße einiges abverlangt. Treffen von haupt- und ehrenamtlich Tätigen konnten nur per Videokonferenz stattfinden, und extrem aufwendige Hygiene- und Testmaßnahmen mussten in Kauf genommen werden, um Besuche im stationären Hospiz durchgängig möglich zu machen.

Die Kontakte zu schwerkranken Menschen zu Hause konnten

...