Hospiz-Aktionstag am 3. September

Bensheim. Für die Aktion „Hospiz bewegt – bewegen Sie sich mit“ räuchert der Angelverein ASV Hemsbach frische Forellen. Ausgegeben werden diese am Samstag, 3. September, im stationären Hospiz in der Kalkgasse in Bensheim.

Dort gibt es neben leckeren Speisen, geführten und ausgeschilderten Wanderungen und Kinder-Unterhaltung auch eine Tombola mit attraktiven Gewinnen. Der Hospiz-Verein verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein am letzten Feriensamstag.

Wer sich anmelden möchte, findet alle Informationen im Internet unter www.hospiz-bergstrasse.de/hospiz-bewegt. Anmeldeschluss ist der 27. August. red